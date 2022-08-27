Стала известна полная программа фестиваля Tat Cult Fest 2022 в Казани

Стала известна полная программа пятого фестиваля фестиваля современной татарской городской культуры Tat Cult Fest 2022, который пройдет 30 августа в Национальной библиотеке Татарстана.

Большая сцена/Зур сәхнә:

15.00 Ак Бүре (Набережные Челны);

15.30 Тимур Ямалов (Башкортостан);

16.30 Оммаж;

17.30 Yummy Music Band и Алинә Шәрипҗанова;

18.30 KGB (Эстония/Татарстан);

19.30 Namgar (Бурятия);

20.00 Gauga.

Малая сцена/Кече сәхнә:

15.00 Tat Kid Lab;

15.30 noor (Москва/СПб);

16.00 Baradj;

17.00 qaynar;

18.00 Чалама (Тыва);

19.00 Juna;

20.00 Hagrin (Калмыкия);

21.00 Усал, K-Ru.

Перформансы/Перформанслар:

18.00 360˚. Театр. Акт;

20.30 Әкият. Нурбәк Батулла, Ислам Вәлиев, Сугдэр Лудуп, TanyaMist.

Кино:

12.00 Архив фонда «Прометей», «Республика 99», «Генетически не так», «Туңган як: Суоми»;

19.00 3D-маппинг.

Для детей/Балалар өчен:

11.00-16.00 Саф радио белән китаплар укыйбыз.

Весь день/Көнебуе: мультимедийная выставка/мультимедияле күргәзмә, детская зона от «Ак Барс Дом», фудкорт, чиллаут-зона в MOÑ/MOÑда ял итү зонасы.

Фото: t.me/tat_cult

22 августа сообщалось, что Tat Cult Fest состоится, несмотря на опасения, что он может быть сорван. В этом году мероприятие меняет площадку — оно пройдет внутри и вокруг Национальной библиотеки Татарстана 30 августа, сообщили «Реальному времени» его организаторы.

Вход на фестиваль бесплатный. Основная программа начнется в 15.00. Некоторые площадки начнут работать раньше — с 12 часов.



Фестиваль Tat Cult Fest проводится с 2018 года в Казанском кремле. Он включает в себя концерты современной татарской и тюркоязычной музыки, выставки медиаискусства, здесь происходят коллаборации музыкантов, медиахудожников, хореографов. В разные годы хедлайнерами фестиваля становились «Аигел», Зуля Камалова, Нурминский, дуэт PTU, группа Bashkarma. Организатором фестиваля выступала компания creeptone media при поддержке лейбла Yummy Music, Министерства культуры Татарстана и Казанского кремля.



В этом году Tat Cult Fest оказался под угрозой срыва. В техническом задании к тендеру на его организацию и проведение указано, что мероприятие должно пройти в Национальной библиотеке Татарстана, в частности, при участии артистов лейбла Yummy Music. Их представители заявили, что пока что победитель тендера — московское ООО «Сателлит» — к ним с предложениями не обращался. При начальной стоимости в 8,82 миллиона рублей победу компания одержала с предложением в 7,32 миллиона.

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Максим Кокунин