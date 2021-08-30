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Минниханов проехался на мотоцикле от Казанского кремля до ипподрома

17:09, 30.08.2021
Минниханов проехался на мотоцикле от Казанского кремля до ипподрома
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в мотопробеге, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Президент РТ возглавил колонну, проехав на мотоцикле «Урал» от Казанского кремля до ипподрома. Отмечается, что на мотофестиваль заявились более 600 байкеров со всей России и из-за границы.

Ранее Минниханов осмотрел два новых участка набережной Казанки. До этого он посетил крытый комплекс экстрим-парка «Урам».

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
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