Минниханов проехался на мотоцикле от Казанского кремля до ипподрома
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в мотопробеге, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
Президент РТ возглавил колонну, проехав на мотоцикле «Урал» от Казанского кремля до ипподрома. Отмечается, что на мотофестиваль заявились более 600 байкеров со всей России и из-за границы.
Ранее Минниханов осмотрел два новых участка набережной Казанки. До этого он посетил крытый комплекс экстрим-парка «Урам».
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