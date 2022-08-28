В Татарстане на участке трассы М-7 построят пешеходные переходы за 3,4 млрд рублей

В Татарстане на участке км 861 — км 987 трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа построят надземные пешеходные переходы за 3,4 млрд рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет, сообщается на сайте госзакупок.

Средства уже распределены:

на 2022 год — 89 811 350 рублей;

на 2023 год — 418 886 620 рублей;

на 2024 год — 911 185 460 рублей;

на последующие годы — 2 030 323 130 рублей.

Подрядчику необходимо произвести демонтаж имеющихся конструкций от старых переходов, а также систем освещения. Далее ему нужно провести работы по устройству временной схемы организации дорожного движения, а также подведения новых систем электроснабжения. После этого он должен разработать план сооружения переходов и начать возводить опоры их пролетов.

Заказчик работ — «Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агентства». Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 12 сентября, итоги подведут 15 сентября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

31 июля сообщалось, что на строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 1061+100 — км 1068+200 выделят 7,3 млрд рублей. Районом работ стал Татарстан, а источником финансирования является федеральный бюджет.

Согласно проектной документации, заказчиком работ стало «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Подрядчику необходимо разработать рабочую документацию, включая материалы с обоснованием откорректированных технических решений. Также ему нужно выполнить комплекс кадастровых и землеустроительных работ, среди которых изъятие объектов недвижимого имущества, а также установка сервитутов на период строительства.



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Максим Кокунин