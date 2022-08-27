В Зеленодольске спустили на воду второй за лето корабль для охраны Крымского моста

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького в торжественной обстановке спустили на воду рейдовый буксир проект NE012 по заказу Росгвардии, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе района. Участие в мероприятии приняли министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, заместитель начальника Морского Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Снегирев, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и другие.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Это уже второй однопалубный корабль для Росгвардии, который спустили на воду этим летом — первый передали в середине июня. Оба были заказаны ведомством пару лет назад.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Проект буксира NE012 был разработан Рыбинским проектно-конструкторским бюро по заказу Росгвардии. Суда предназначены для буксировки несамоходных плавсредств и перевозки грузов на рабочей палубе, в том числе в мелкобитом разреженном льду неарктических морей толщиной до 0,5 м. Экипаж одного буксира будет состоять из 8 человек.



В ближайшее время буксир, как и его предшественник, направится в Керчь для охраны пролива и Крымского моста.



Дарья Пинегина