В сентябре в Казани в тестовом режиме запустят движение на участке Большого Казанского кольца

В сентябре в Казани в тестовом режиме запустят движение транспорта на участке Большого Казанского кольца по ул.Меховщиков. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

После открытия нового участка дороги автобус №31 будет курсировать по прежнему маршруту, а автобусы №31а и №31в выведут из расписания.

Фото: kzn.ru

Все работы на новом участке дороги протяженностью 1,7 км ведутся по графику, завершить их планируют к концу августа. Уже выполнено переустройство инженерных сетей, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций, обустроены тротуары и уложен асфальт на большей части объекта.

В июле «Реальное время» выяснило, что на восстановление изношенных слоев и ликвидацию аварийной ямочности на участке Большого Казанского кольца направят 249,6 миллиона рублей. Речь идет об участке от ул. Сафиуллина до Оренбургского тракта в Приволжском районе.



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Татьяна Леухина