Валерий Фальков: кампус Высшей школы нефти в Татарстане станет точкой притяжения молодежи
Кампус Высшей школы нефти, которую планируют создать на базе Альметьевского государственного нефтяного института, станет точкой притяжения для молодежи, считает министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
— Это точка притяжения для талантливой молодежи, для талантливых людей со всей страны, из-за рубежа. И это будет менять регион и город. Вот это принципиально важно, — приводит его слова ТАСС.
Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, перед республикой стоит задача привлечь в образовательные центры максимальное количество талантливой молодежи из других регионов и стран.
— Здесь мы решаем две задачи. Первая задача — обеспечение высококвалифицированными кадрами. Второе — создание серьезных центров разработки, потому что в новых условиях центры разработки выходят даже, может быть, на первый план, — сказал он.
Предполагается, что в состав кампуса Высшей школы нефти войдут учебно-лабораторный и лабораторно-исследовательский корпуса, спортивный и культурный центры, открытый павильон, жилые дома, мини-гостиница и два студенческих общежития.
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