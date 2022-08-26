Валерий Фальков: кампус Высшей школы нефти в Татарстане станет точкой притяжения молодежи

Кампус Высшей школы нефти, которую планируют создать на базе Альметьевского государственного нефтяного института, станет точкой притяжения для молодежи, считает министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.



— Это точка притяжения для талантливой молодежи, для талантливых людей со всей страны, из-за рубежа. И это будет менять регион и город. Вот это принципиально важно, — приводит его слова ТАСС.

Фото: minobrnauki.gov.ru

Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, перед республикой стоит задача привлечь в образовательные центры максимальное количество талантливой молодежи из других регионов и стран.

— Здесь мы решаем две задачи. Первая задача — обеспечение высококвалифицированными кадрами. Второе — создание серьезных центров разработки, потому что в новых условиях центры разработки выходят даже, может быть, на первый план, — сказал он.

Предполагается, что в состав кампуса Высшей школы нефти войдут учебно-лабораторный и лабораторно-исследовательский корпуса, спортивный и культурный центры, открытый павильон, жилые дома, мини-гостиница и два студенческих общежития.

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Маргарита Головатенко