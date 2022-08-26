«Нефтехимик» победил «Салават Юлаев» на турнире в Казани

Фото: ХК "Нефтехимик"

Нижнекамский «Нефтехимик» победил уфимский клуб «Салават Юлаев» в матче предсезонного турнира в Казани со счетом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0).



В составе за «Нефтехимик» шайбы забросили Энтони Камара (49, 55) и Ансель Галимов (53). Решающий бросок в послематчевой серии выполнил Йоанн Овитю. В составе команды «Салават Юлаев» отличились Артем Пименов (15), Глеб Кузьмин (36) и Джошуа Хо-Санг (56).

Сегодня в 19.00 казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сыграет с ярославским «Локомотивом» в столице Татарстана в рамках предсезонного турнира Кубок ТАНЕКО.

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Маргарита Головатенко