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В Москве прошли Дни культуры Татарстана — видео

19:54, 26.08.2022
В Москве прошли Дни культуры Татарстана — видео
Фото: кадр видео / ТНВ

Дни культуры Татарстана, стартовавшие 21 августа в Москве, завершились накануне праздничным гала-концертом мастеров искусств республики в Московском международном Доме музыки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Праздник посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Торжественное вручение наград — традиция Дней культуры. Так, чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву наградили благодарственным письмом мэра Москвы Сергея Собянина.

На проведение Дней культуры Татарстана в Москве выделяли 4,1 млн рублей. «Реальное время» публиковало подробную праздничную программу.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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