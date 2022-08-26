В Москве прошли Дни культуры Татарстана — видео
Дни культуры Татарстана, стартовавшие 21 августа в Москве, завершились накануне праздничным гала-концертом мастеров искусств республики в Московском международном Доме музыки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Праздник посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Торжественное вручение наград — традиция Дней культуры. Так, чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву наградили благодарственным письмом мэра Москвы Сергея Собянина.
На проведение Дней культуры Татарстана в Москве выделяли 4,1 млн рублей. «Реальное время» публиковало подробную праздничную программу.
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