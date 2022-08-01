На проведение Дней культуры Татарстана в Москве выделят 4,1 млн рублей

Минкульт Татарстана объявил тендер по обеспечению проведения Дней культуры республики в Москве. На эти цели готовы выделить 4,1 млн рублей.

Основное мероприятие пройдет 25 августа в Международном доме музыки. На празднике должны выступить камерный оркестр и камерный хор.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, подрядчику необходимо организовать перелет не менее 20 человек, купить ж/д билеты для не менее 72 человек, арендовать туристический автобус.

Всего Дни культуры Татарстана в Москве в 2022 году продлятся пять дней — с 21 по 25 августа. «Реальное время» публиковало подробную праздничную программу.



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Татьяна Леухина