Дни культуры Татарстана в Москве продлятся пять дней — программа

Дни культуры Татарстана в Москве в 2022 году продлятся пять дней — с 21 по 25 августа. Они начнутся с презентации трех художественных фильмов в Центральном Доме кинематографистов, а завершатся в Московском Международном Доме музыки, сообщили в пресс-службе Полпредства республики в России.



21 августа в 17.00 — премьера художественно-документального фильма «Ибн Фадлан», снятого в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. До начала кинопоказа в фойе гостей ждет концертная программа, будут работать кафе с национальной кухней.

21 августа в 19.00 — показ художественного фильма «Тарлан», режиссер Юлия Захарова.

22 августа в 19.00 — премьерный показ художественного фильма «Микулай», режиссер Ильшат Рахимбай.

Адрес: ул. Васильевская, 13, Дом кино. Вход на показ фильмов осуществляется по регистрации.

23 и 24 августа в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) пройдут Дни татарской детской литературы.

Программу подготовили РГДБ и Республиканская детская библиотека: гостей ждут творческая встреча с татарскими детскими писателями, круглый стол «Детская литература и продвижение детского чтения: опыт, проблемы, перспективы». Адрес: Калужская пл., д.1 (ст. метро «Октябрьская»), РГДБ. Вход свободный.

На 24 августа запланированы несколько мероприятий:

18.30 — церемония возложения цветов к памятнику великому татарскому поэту Габдулле Тукаю по адресу: сквер на ул. Новокузнецкая.

19.00 — в концертном зале ТКЦ Москвы творческая встреча с поэтами и писателями из Татарстана. Из Казани приедут: Ркаил Зайдуллин, Рифат Курбанов, Газинур Муратов, Рузаль Мухаметшин, Равиль Файзуллин. адрес: Малый Татарский переулок, дом 8, Татарский культурный центр Москвы.

25 августа в городе пройдут:



12.00 — церемония возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю. В этот день исполнится 78 лет со дня гибели поэта и его соратников. Адрес: ул. Мусы Джалиля, 2/3. Вход свободный.

19.00 — Гала-концерт мастеров искусств Татарстана. Вход по приглашениям.

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Маргарита Головатенко