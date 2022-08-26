Из-за аварии в Казани на М-7 образовалась пробка

Фото: очевидцы

На трассе М-7 в Казани рядом с жилым массивом Киндери из-за аварии образовалась пробка протяженностью 5 км, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Пробка на М-7 растянулась также на другом участке М-7, в Московском районе Казани и в Зеленодольском районе Татарстана. Там пробка тянется на более чем 9 км.

Сегодня около жилого массива Залесный в Кировском районе Казани образовалась пробка, растянувшаяся более чем на 7 км. ДТП произошло в левом ряду на улице Залесной, на Горьковском шоссе также случились две аварии.



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Маргарита Головатенко