Около жилого массива Залесный в Казани из-за аварии образовалась пробка более чем на 7 км

Фото: скриншот / Яндекс.Карты

Около жилого массива Залесный в Кировском районе Казани образовалась пробка, растянувшаяся более чем на 7 км, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка тянется от Горьковского шоссе. ДТП произошло в левом ряду на улице Залесной, на Горьковском шоссе также случились две аварии.

Водители в «Яндекс.Картах» не рекомендуют ехать в этом направлении. В целом в городе стабильная дорожная ситуация, пробки оцениваются в 5 баллов.

24 августа из-за аварии в казанском поселке Дербышки возникла пробка более чем на 2 км, она растянулась по всей улице Мира.



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Маргарита Головатенко