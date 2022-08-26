Отток капитала из России в 2022 году может превысить $200 млрд

Фото: Анна Сейтумерова

Из России в общей сложности будут выведены $200 млрд за 2022 год, следует из отчета BCS Global Markets (BCS GM), который приводит «Интерфакс».

Основной вклад в отток вносят домохозяйства: личные переводы россиян с конца февраля по август составили $14 млрд. В феврале зафиксировали скачок переводов из России за рубеж в размере $3,5 млрд, но этот процесс приостановил контроль за движением капитала. Тем не менее после частичной отмены россияне продолжали вывод средств за границу. В июне объем таких переводов достиг $5,2 миллиарда.

В первой половине текущего года чистый отток средств из частного сектора достиг пика в $130 млрд — это 11% ВВП.

Фото: pixabay.com

В июне этого года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд рублей, или $4,7 млрд. Этот показатель максимальный и рекордный минимум с 2018 года.

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Маргарита Головатенко