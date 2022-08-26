Во всех ресторанах «Вкусно — и точка» до 29 августа появится «Айс Де Люкс»

Во всех российских ресторанах сети быстрого обслуживания «Вкусно — и точка», бывшего McDonald's, появится аналог известного мороженого «Макфлурри» — «Айс Де Люкс», сообщает «РИА Новости».



Во всех точках, кроме ресторанов Дальнего Востока, уже начались продажи «Айс Де Люкс», планируется, что мороженое появится по всей России уже к 29 августа. Сейчас в наличии только мороженое с ананасовым топингом, но в скором времени появятся и другие вкусы.

В августе сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Кола — и точка» в качестве возможного названия фирменного напитка на замену Coca-Cola. Также компания «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак».



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Маргарита Головатенко