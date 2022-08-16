Новости бизнеса

19:59 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Кола — и точка»

15:10, 16.08.2022 3
«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Кола — и точка»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Кола и точка» в качестве возможного названия фирменного напитка на замену Coca-Cola, сообщает ТАСС.

На регистрацию поданы товарные знаки: «Кола и точка», «Кола — и точка», «ТочкаКола», а еще ряд знаков для возможного наименования «Маккафе».

Гендиректор сети Олег Пароев до этого упоминал, что компания закажет разработку оригинального вкуса напитка для замены Coca-Cola.

В августе компания «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак».

27 июня Пароев сообщил, что сеть «Вкусно — и точка», бывший McDonald's, планирует возобновить работу всех точек в сентябре. Он отметил, что на данный момент существуют сложности с упаковкой и определенными ингредиентами.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:35
    ого, зачем это им?
    Ответить
  • Анонимно 16:36
    Надо было не кола и точка, а кола.
    Ответить
    Анонимно 18:59
    видимо выгоднее первый вариант
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок