«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Кола — и точка»

Сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Кола и точка» в качестве возможного названия фирменного напитка на замену Coca-Cola, сообщает ТАСС.



На регистрацию поданы товарные знаки: «Кола и точка», «Кола — и точка», «ТочкаКола», а еще ряд знаков для возможного наименования «Маккафе».

Гендиректор сети Олег Пароев до этого упоминал, что компания закажет разработку оригинального вкуса напитка для замены Coca-Cola.

В августе компания «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак».

27 июня Пароев сообщил, что сеть «Вкусно — и точка», бывший McDonald's, планирует возобновить работу всех точек в сентябре. Он отметил, что на данный момент существуют сложности с упаковкой и определенными ингредиентами.

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Маргарита Головатенко