Во «Вкусно — и точка» выбрали названия для «Биг Мака» и «Макфлурри»

Компания «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак». Это следует из базы данных Роспатента.



Юридическое лицо сети ресторанов — ООО «Система ПБО» — подало заявки на регистрацию товарного знака «Айс де Люкс» в категории десертов и мороженого, а также на товарные знаки «Биф Хит» и «Биг Хит» в категории сэндвичей.

В пресс-службе компании пояснили, что речь идет о вариантах названий для мороженого «Макфлурри» и «Биг Мака». При этом там подчеркнули, что итоговое обновленное меню сети «пока в работе», пишет РБК.



В конце июля гендиректор новой сети Олег Пароев сообщал, что в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывшем «Макдоналдсе») появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри». Он объяснял, что в случае с «Биг Маком» сложность заключается в том, чтобы заменить оригинальный «макдоналдсовский» соус в бургере на аналогичный, не отличающийся по вкусу. А для производства «Макфлурри» «Макдоналдс» использует запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом». «Вкусно — и точка» заменят и эту технологию.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина