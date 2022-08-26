Первые проекты в новом технопарке Иннополиса стартуют в следующем году

Фото: пресс-служба «Иннополиса»

Производство в новом, пока еще строящемся, в Иннополисе технопарке в сфере высоких технологий планируется запустить уже в начале следующего года — в первом квартале. Об этом «Реальному времени» рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

— Хоть это и называется технопарком, он будет не офисным, а больше промышленным — из 12 тысяч квадратных метров более 10 тысяч будут на промышленные площади рассчитаны. И в первую очередь это связано с тем, что у нас есть большой запрос от наших текущих резидентов, которые занимаются разработкой программного обеспечения в части прототипирования и мелкого или среднесерийного производства аппаратной части своих продуктов, — объяснил Ренат Халимов.

Работать в «ИнноПарке» будут небольшие производители, специализирующиеся на производстве дронов, микроэлектроники, робототехники и тому подобного.

— Первые проекты стартуют уже в первом квартале 2023 года. Как минимум четыре компании по плану запустят свои производства. До конца года мы полностью завершаем строительство, вводим объект в эксплуатацию и вот в течение первого квартала будут монтаж оборудования, пуско-наладочные работы и старт производства как раз. Я думаю, что к апрелю-маю мы увидим первые готовые изделия, — сообщил Ренат Халимов.

Напомним, первую очередь промышленного парка «Иннопарк» планируют сдать в конце 2022 года. Он займет 4,9 га от площади города и станет полноценной инновационно-промышленной экосистемой, которая свяжет технологические стартапы, малые предприятия, крупный высокотехнологичный бизнес, исследовательские центры, а также инвестиционные фонды.



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Татьяна Демина