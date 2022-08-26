В казанских Дербышках открылся 6-й в городе ресторан сети «Вкусно — и точка»

Сегодня в казанских Дербышках, по ул. Мира, 30а, открылся шестой в городе ресторан сети «Вкусно — и точка», сообщил корреспондент «Реального времени».

Однако на горячей линии заявили, что в Казани на сегодняшний день пока открыты и функционируют лишь пять заведений. В интернете также говорится, что это кафе «временно закрыто», но местные жители уже посещают его и делают заказы.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 18 августа сообщалось, что сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» возобновила работу более 500 заведений с момента своего открытия. В сентябре планируется возобновить работу еще более 350 предприятий. В течение нескольких лет компания намерена увеличить общее число точек до тысячи.

Фото: realnoevremya.ru

27 июня гендиректор сети ресторанов Олег Пароев рассказал, что сеть «Вкусно — и точка», бывший McDonald's, планирует возобновить работу всех точек в сентябре. Он отмечал, что на данный момент существуют сложности с упаковкой и определенными ингредиентами. А в конце июля стало известно, что «Вкусно — и точка» планирует запустить доставку в конце августа — начале сентября.

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Максим Кокунин