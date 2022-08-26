В Казани начали красить дом Садреддина Назирова

В Казани рабочие начали красить стены дома Садреддина Назирова, расположенного по улице Шигабутдина Марджани, 18, сообщил корреспондент «Реального времени».

В настоящее время здание является памятником культурного значения и охраняется государством.

Дом был построен крестьянином Садреддином Назировым в 1886 году. В конце XIX века его владелец с успехом занялся мануфактурной торговлей в Уфе и вскоре превратился в одного из крупнейших предпринимателей города. Там он прославился и в качестве благотворителя. В 1906 он выступил как один из основных финансистов при строительстве знаменитого уфимского медресе «Галия». Несмотря на то, что купец постоянно жил в Уфе, дом оставался в его собственности вплоть до 1917 года.

Двухэтажное здание смешанных конструкций расположено на берегу озера Кабан и является главным домом усадьбы. Он имеет заглубленный выступ справа, к которому примыкает флигель, также поставленный на красную линию улицы. На нижнем кирпичном этаже расположены окна с лучковыми перемычками. Их наличники имеют в верхней части расширения и замковые камни. Под окнами — горизонтальная тяга и филенчатые ниши. Угловые лопатки рустованы. На верхнем деревянном этаже с дощатой горизонтальной обшивкой есть резная карнизная доска, а наличники со стрельчатым выступом в центре украшены накладным орнаментом барельефной резьбы.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

23 августа сообщалось, что в Казани отреставрируют объект культурного наследия «Дом, в котором жил и в 1902 году умер татарский просветитель Каюм Насыри», расположенный по улице Парижской Коммуны, 35. На разработку проектной документации из республиканского бюджета выделят более 2,4 млн рублей.

Здание имеет два этажа, его общая площадь — 209,8 кв. м. Запланированы ремонт и укрепление фундаментов, фасада, межэтажных перекрытий, лестниц и кровли. Кроме того, в доме заменят системы водоснабжения и водоотведения, а также сети электроснабжения и кондиционирования.

Заказчик работ — Главстрой Татарстана. В перечень работ, которые необходимо выполнить, входят инженерно-геологические изыскания. Подрядчик также должен предусмотреть обустройство прилегающей территории.



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Максим Кокунин