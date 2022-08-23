В Казани отреставрируют дом, в котором жил татарский ученый Каюм Насыри

В Казани отреставрируют объект культурного наследия «Дом, в котором жил и в 1902 году умер татарский просветитель Каюм Насыри», расположенный по улице Парижской Коммуны, 35. На разработку проектной документации из республиканского бюджета выделят более 2,4 млн рублей.

Здание имеет два этажа, его общая площадь — 209,8 кв. м. Запланированы ремонт и укрепление фундаментов, фасада, межэтажных перекрытий, лестниц и кровли. Кроме того, в доме заменят системы водоснабжения и водоотведения, а также сети электроснабжения и кондиционирования.

Заказчик работ — Главстрой Татарстана. В перечень работ, которые необходимо выполнить, входят инженерно-геологические изыскания. Подрядчик также должен предусмотреть обустройство прилегающей территории.

Выдающийся ученый, писатель и просветитель татарского народа Каюм Насыри в течение более чем полувековой научной, литературной и педагогической деятельности издал около 40 трудов по художественной литературе, фольклору, филологии, педагогике, математике, истории, географии, астрономии и другим отраслям науки. Будучи писателем-демократом, просветителем, он всю свою жизнь отдал делу распространения среди татарского населения науки и знания, культуры и прогресса.

Дом, где жил Каюм Насыри (ул. Парижской Коммуны). Фото: Р. Шамсутдинова. 1983 г.

Напомним, в столице Татарстана отреставрируют объект культурного наследия — здание Бактериологического института, расположенное по улице Большой Красной, 67. Начальная цена договора — 57,4 миллиона рублей.



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Максим Кокунин