Сегодня в Казани «Ак Барс» сыграет с ярославским «Локомотивом»

Сегодня казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сыграет с ярославским «Локомотивом» в столице Татарстана в рамках предсезонного турнира Кубок ТАНЕКО, сообщает пресс-служба команды.

Начало мачта запланировано на 19.00. Также в турнире примут участие уфимский «Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефтехимик». Их игра состоится в 13.00 по московскому времени.

Турнир пройдет в формате группового этапа, а его победитель будет определен по проценту набранных очков от максимально возможного.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, 15 августа «Ак Барс» обыграл «Спартак». Матч в московских «Лужниках» закончился со счетом 7:4 (0:0, 1:3, 3:4) в пользу казанцев.

Первый период закончился ничьей. Во втором периоде шайбы в ворота «Спартака» забросили Дмитрий Кагарлицкий, Никита Лямкин и Михаил Глухов. В третьем периоде у «Ак Барса» вновь дважды отличился Кагарлицкий. Шайбу также забросил Александр Бурмистров.



За день до этого «Ак Барс» проиграл «Спартаку» в товарищеском матче, который также прошел в Москве. Игра завершилась со счетом 2:3.



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Максим Кокунин