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Альфа-Банк снизил первоначальный взнос по ипотеке

08:32, 26.08.2022

Альфа-Банк снизил первый взнос по ипотеке до 15% на готовое жилье и новостройки. Для первоначального взноса не нужно подтверждение дохода.

Ознакомиться с условиями и оставить заявку на ипотеку можно здесь.

АО «Альфа-Банк»

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Справка

Альфа-Банк — универсальный частный банк. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль — $1,6 млрд.

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