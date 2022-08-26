Альфа-Банк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Альфа-Банк снизил первый взнос по ипотеке до 15% на готовое жилье и новостройки. Для первоначального взноса не нужно подтверждение дохода.



Ознакомиться с условиями и оставить заявку на ипотеку можно здесь.

АО «Альфа-Банк»

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