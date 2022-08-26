В казанском дворе на улице Ямашева установили электрический подъемник для жителей с ОВЗ

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города

Во дворе дома 9 по проспекту Ямашева в Казани появился подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.



При постройке дома по проекту входная группа предусматривала только лестницу с крутым уклоном, а технические особенности территории не позволяли установить стационарную аппарель.

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города

Управляющая компания обратилась к производителям электрических подъемников. Составили проект, после чего получили необходимые документы и оборудование ввели в эксплуатацию.

Для жителей провели инструктаж, они получили ключи и прошли тестовый подъем и спуск.

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города

В августе в Казани на территории мечети «Ярдэм» открылся первый специализированный спортивный комплекс для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В двухэтажном здании площадью 1200 кв. м ежедневно смогут тренироваться 500 человек, в том числе паралимпийцы по 15 видам спорта.



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Маргарита Головатенко