В казанском дворе на улице Ямашева установили электрический подъемник для жителей с ОВЗ
Во дворе дома 9 по проспекту Ямашева в Казани появился подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.
При постройке дома по проекту входная группа предусматривала только лестницу с крутым уклоном, а технические особенности территории не позволяли установить стационарную аппарель.
Управляющая компания обратилась к производителям электрических подъемников. Составили проект, после чего получили необходимые документы и оборудование ввели в эксплуатацию.
Для жителей провели инструктаж, они получили ключи и прошли тестовый подъем и спуск.
В августе в Казани на территории мечети «Ярдэм» открылся первый специализированный спортивный комплекс для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В двухэтажном здании площадью 1200 кв. м ежедневно смогут тренироваться 500 человек, в том числе паралимпийцы по 15 видам спорта.
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