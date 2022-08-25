В России увеличат штатную численность военнослужащих ВС России на 137 тысяч

В России увеличат штатную численность военнослужащих вооруженных сил на 137 тысяч человек — то есть до 1,15 млн человек, указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Указ вступает в силу с 1 января 2023 года. Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны средств из бюджета.

Фото: realnoevremya.ru

Предыдущий указ от 17 ноября 2017 года определял, что штатная численность ВС России составляет 1 902 758 единиц, включая 1 013 628 военнослужащих. Он вступил в силу в январе 2018 года.

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Маргарита Головатенко