Казанцы пожаловались на аниматоров-мошенников возле Кремля

Фото: оцевидцы

Возле Тайницкой башни Казанского кремля появились аниматоры в костюмах котов, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

По их словам, аниматоры являются мошенниками, которые обманывают граждан так же, как когда-то это делали известные многим казанцам «кони» на улице Баумана.

Напомним, долгое время в Казани на улице Баумана ходили аниматоры в костюмах коней и зебр. Они неоднократно становились участниками скандалов.

Например, в декабре 2021 года полиция задержала одного аниматора, который предложил приехавшим из деревни туристам сделать фотографии. После того как бабушка и внучка сфотографировались с ним, он сказал, что это платная услуга. В конфликт вмешалась прохожая и заступилась за туристов. В ответ аниматор обозвал девушку и показал ей неприличный жест.

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Максим Кокунин