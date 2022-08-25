Ак Барс Банк и «ЧекСкан» выпустили виртуальную карту с кешбэком за покупки

Ак Барс Банк и «ЧекСкан» (6+), сервис для сканирования чеков и получения кешбэка с покупок в обычных и интернет-магазинах, выпустили виртуальную дебетовую карту платежной системы «Мир». Технологическим партнером выступила платформа Apibank.

Пользователи «ЧекСкана» могут выпустить карту, пройдя несложный процесс идентификации личности: подтвердив номер своего мобильного телефона и предоставив паспортные данные. После карта самостоятельно привязывается к аккаунту в сервисе и используется для моментального вывода накопленного кешбэка.

Также есть возможность подключиться к системе Mir Pay (приложение для OC Android) и использовать бесконтактную оплату при покупках.

Выпуск и обслуживание карты — бесплатно.

«Ак Барс Банк активно развивает экосистему сервисов на базе технологии Open API. Продолжением партнерской линейки стала виртуальная карта, разработанная совместно с сервисом «ЧекСкан». Благодаря ей клиенты сервиса получат новые финансовые возможности — смогут экономить на покупках, участвовать в акциях и получать кешбэк», — отмечает директор по развитию партнерских проектов розничного бизнеса Ак Барс Банка Денис Лакомов.

«Запуск собственной карты совместно с Apibank и Ак Барс Банком — важный шаг в развитии нашего сервиса. Теперь пользователи смогут моментально получить накопленный кешбэк на карту «ЧекСкан» и пользоваться им по своему усмотрению. В планах развитие и улучшение возможностей карты: расширение списка категорий с повышенным кешбэком, добавление рассрочек и другие услуги», — рассказывает CEO «ЧекСкана» Артем Остапенко.

«Продукты embedded finance* позволяют бизнесу расширять взаимодействие с пользователями и предлагать им больше возможностей. Наша платформа обеспечивает не только доступ к банковской инфраструктуре, но и высочайший уровень информационной безопасности при передаче персональных и платежных данных, а также полное соответствие всех операций требованиям регулятора», — комментирует Алексей Петров, сооснователь и CEO цифровой банковской платформы Apibank.

Дополнительно держатели карты получают повышенный кешбэк на целые категории продуктов — например, молочные товары, вне зависимости от того, в каких магазинах они покупаются, которые будут постоянно обновляться и анонсироваться в приложении.

Кроме того, держателям карт «ЧекСкан» повышено вознаграждение за онлайн-покупки.

Партнерский материал