Казань попала в список самых популярных направлений для отдыха россиян в июле

Фото: Макси Платонов

Казань вошла в рейтинг наиболее популярных городов России для путешествий в июле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса OneTwoTrip.



Топ-3 направлений возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Сочи, следом идут Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Махачкала, столица Татарстана и Тюмень.

Стоимость перелета по внутрироссийском направлениям в среднем составляет 7,6 тыс. рублей на одного человека в одну сторону.

Фото: Анна Сейтумерова

Казань оказалась в списке городов, которые россияне выбирают для отпуска: в столице Татарстана хотел бы отдохнуть 1% опрошенных, согласно результатам опроса среди 500 респондентов в период 7—22 июня.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко