В Татарстане составили протокол на владельца плавучего дома

В Татарстане привлекли к ответственности владельца плавучего дома. По требованию Камской транспортной прокуратуры инспекторы Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ приняли участие в проверке соблюдения правил плавания на внутренних водных путях и шлюзования на реке Кама.



В подходном канале шлюзов Нижнекамской ГЭС верхнего бьефа Нижнекамского водохранилища проходил плавучий дом. Он двигался в сцепке с моторной лодкой «Казанка» с подвесным мотором. Плавучие дома ГИМС не поднадзорны.

В судовом билете владельца моторной лодки не было отметки о прохождении технического освидетельствования маломерного судна. Таким образом, в отношении собственника маломерного судна возбудили дело об административном правонарушении по статье «Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования)" (ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ), передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сегодня следственные органы Центрального МСУТ СКР возбудили второе уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ) после затопления 10 июля судна.



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Татьяна Леухина