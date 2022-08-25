С улиц Казани эвакуируют Chevrolet Spark и Volkswagen

Фото: Максим Платонов (архив)

С улиц Казани вновь планируют эвакуировать автомобили, которые отвечают признакам брошенного транспорта и препятствует проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам или размещены с нарушением требований правил благоустройства города. Извещения опубликованы в сборнике документов мэрии.

Эвакуировать намерены Chevrolet Spark с кузовом серебристо-голубого цвета, расположенный вблизи дома №37а корп. 2 по ул. Гагарина. У машины нет государственного регистрационного знака.

Также эвакуируют Volkswagen с кузовом синего цвета, который также стоит вблизи дома №37а корп.2 по ул. Гагарина. У автомобиля отсутствует государственный регистрационный знак.

Фото: Максим Платонов

Неделю назад власти Казани уведомили об эвакуации Mitsubishi, ВАЗ 2114 и «Газели». После эвакуации машины будут три месяца находиться на специализированной автостоянке. Владельцы могут забрать их в течение этого срока. Если этого не случится, автомобили в судебном порядке признают бесхозными.

В начале августа в Вахитовском и Приволжском районах Казани совместно с ГИБДД принудительно вывезли и утилизировали восемь бесхозных автомобилей. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».



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Татьяна Демина