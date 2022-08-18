С улиц Казани эвакуируют Mitsubishi и два российских автомобиля

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Казани распорядились эвакуировать с улиц города три автомобиля, которые отвечают «признакам брошенного транспортного средства» и мешают проезду машин и спецтранспорта, движению пешеходов и уборке территории. У их владельцев есть пять дней, чтобы убрать машины.

На ул. Академика Павлова вблизи дома №13 эвакуируют Mitsubishi с темно-зеленым кузовом. У машины нет государственного регистрационного знака.

Также на ул. Академика Павлова вблизи дома №23А эвакуируют ВАЗ 2114 с кузовом серебряного цвета. Автомобиль стоит по этому адресу без государственного регистрационного знака.

На ул. Абсалямова около дома №19 эвакуируют «Газель» с белым кузовом. Государственный регистрационный знак — Т 322 РТ 16.

Фото: Максим Платонов (архив)

После эвакуации машины будут три месяца находиться на специализированной автостоянке. Владельцы могут забрать их в течение этого срока. Если этого не случится, автомобили в судебном порядке признают бесхозными.

В начале августа в Вахитовском и Приволжском районах Казани совместно с ГИБДД принудительно вывезли и утилизировали восемь бесхозных автомобилей. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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Татьяна Демина