Для промтоварных магазинов и супермаркетов Татарстана установят годовые нормативы накопления ТКО
Власти Татарстана планируют установить годовые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов. Проект постановления кабмина республики подготовило Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.
Планируется утвердить следующие годовые нормативы накопления ТКО для магазинов в расчете на 1 квадратный метр площади объекта в размере:
- 0,81 кубических метра твердых коммунальных отходов,
- 91 килограмм твердых коммунальных отходов,
- средняя плотность 105 килограмм на кубический метр твердых коммунальных отходов.
По задумке Минстроя Татарстана, действие постановления распространяется на промтоварные магазины с 20 декабря 2021 года, а на супермаркеты — с 31 августа 2021 года.
Документ разработан в целях утверждения годовых нормативов накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и универсальных магазинов, говорится в его описании. Он проходит антикоррупционную экспертизу.
В Казани вопрос твердых коммунальных отходов поднимали торговые центры. В октябре прошлого года руководитель ТЦ «Кольцо» Роман Котенков на встрече с казанским властями предложил сократить тарифы на ТКО. Он рассказал, что число работающих сотрудников сократилось, следовательно, и мусора стало меньше.
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