Для промтоварных магазинов и супермаркетов Татарстана установят годовые нормативы накопления ТКО

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана планируют установить годовые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов. Проект постановления кабмина республики подготовило Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Планируется утвердить следующие годовые нормативы накопления ТКО для магазинов в расчете на 1 квадратный метр площади объекта в размере:

0,81 кубических метра твердых коммунальных отходов,

91 килограмм твердых коммунальных отходов,

средняя плотность 105 килограмм на кубический метр твердых коммунальных отходов.

По задумке Минстроя Татарстана, действие постановления распространяется на промтоварные магазины с 20 декабря 2021 года, а на супермаркеты — с 31 августа 2021 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Документ разработан в целях утверждения годовых нормативов накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и универсальных магазинов, говорится в его описании. Он проходит антикоррупционную экспертизу.

В Казани вопрос твердых коммунальных отходов поднимали торговые центры. В октябре прошлого года руководитель ТЦ «Кольцо» Роман Котенков на встрече с казанским властями предложил сократить тарифы на ТКО. Он рассказал, что число работающих сотрудников сократилось, следовательно, и мусора стало меньше.



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Татьяна Демина