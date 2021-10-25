Уменьшить количество проверок и пересмотреть тарифы на ТКО: о чем попросили властей казанские ТЦ и отели

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанском ТЦ KazanMall прошла встреча главы администрации Вахитовского и Приволжского районов города Марата Закирова и заместителя председателя комитета потребительского рынка исполкома города Нияза Гайнуллина с членами совета по предпринимательству района. Во встрече приняли участие представители торговых центров KazanMall, «Кольцо», ЦУМ, гостиницы Ramada, гостиничного комплекса «Ногай», сети магазинов «Магнит» и «Пятерочка» и Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.



На встрече обсуждались вопросы, связанные с доступной средой для маломобильных групп населения, предстоящим вывозом снега и новогодним оформлением. Основная повестка встречи — «ковидные» ограничения.

Представители бизнес-сообщества попросили сообщать заранее об изменениях в работе ТЦ, чтобы у них хватило времени на организацию работы в новых условиях. Кроме того один из представителей гостиничной отрасли предложил разрешить в ноябрьские праздники 100-процентное заселение в отелях при условии 80-процентной вакцинации сотрудников. Он пояснил, что физически сейчас они не успевают привить всех до праздников, а в это время гостиницы и отели традиционно принимают большое количество людей. Организации готовы перевести непривитых сотрудников на удаленку на это время. Закиров отметил эту идею, но поинтересовался тем, как можно будет регулировать этот вопрос.

Кроме того, прозвучала проблема большого количества проверок в торговых центров на фоне пандемии. Бизнесмены попросили систематизировать этот вопрос, так как иногда в день у них бывает по пять проверок. Они заявили, что готовы показать проверяющим все, но иногда на это уходит много времени.

Руководитель ТЦ «Кольцо» Роман Котенков предложил сократить тарифы на ТКО. Он рассказал, что число работающих сотрудников сократилось, следовательно, и мусора стало меньше. При этом организации продолжают платить те же деньги. Кроме того, Котенков выступил с инициативой сдвинуть график оплаты налога на имущества с IV квартала 2021 года на III квартал следующего года.

Представители казанской власти пообещали обратить внимание на все предложения бизнесменов. Они планируют собрать их в единый документ, чтобы передать дальше на уровень исполкома.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, неделю назад Минпромторг Татарстана организовал совещание в онлайн-режиме, на котором игрокам рынка торговли разъяснили, по каким правилам они должны работать в связи с введением в республике с 11 октября QR-кодов. На нем присутствовали руководители и управляющие торговых центров РТ, а представители Минпромторга, Роспотребнадзора, Торгово-промышленной палаты и Минюста давали им разъяснения. Источники «Реального времени», побывавшие на этом мероприятии, остались в некотором недоумении: по их словам, разъяснения были получены максимально формальные, а ответственность на торговых центрах оказывается непомерная.

Вот самые важные тезисы, которые тогда получили представители торговых центров и их арендаторы:

Сотрудники ТЦ или представители ЧОП, которые там работают, обязаны не только считывать QR-код, но и проверять, действительно ли он принадлежит конкретному гражданину. Ответственность за то, что в торговый центр просочится человек по чужому QR-коду, возлагается на ТЦ.

Можно не проверять QR-коды, если человек заходит в продуктовый магазин в составе ТЦ через отдельный вход. Однако руководство ТЦ должно обеспечить контроль того, чтобы посетители из продуктового супермаркета не могли пройти дальше внутрь ТЦ без QR-кода.

То же относится к магазинам формата «Детский мир», где продаются предметы первой необходимости. Но только в случае, если их площадь не более 400 квадратных метров и если в них есть отдельный вход.

На входе в ТЦ обязаны не только проверять «входные документы», но и измерять температуру каждому посетителю.

Курьеры служб доставки имеют право без ограничений входить в ТЦ до 8 ноября 2021 года. Далее на них начнет распространяться требование об обязательной вакцинации отдельных групп граждан (которое вышло через несколько дней после постановления о QR-кодах).

Алексей Нечаев