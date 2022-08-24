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В Татарстане объявили о завершении строительства Казанского военного госпиталя

22:15, 24.08.2022
В Татарстане объявили о завершении строительства Казанского военного госпиталя
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане объявили о завершении строительства Казанского военного госпиталя на 150 мест, сейчас учреждение оснащается необходимым медицинским оборудованием, сказано в сообщении правительства региона.

— Строительство комплекса зданий Казанского военного госпиталя на 150 мест (12,5 тыс. кв. метров) завершено, благоустроена территория, идет оснащение объекта всем необходимым медицинским оборудованием, — сказано в сообщении.

Фото: tatarstan.ru

В диагностическом корпусе госпиталя с палатным блоком на 120 коек разместятся дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория с микробиологической группой, а также отделение лучевой диагностики, приемное, стоматологическое, диагностическое, физиотерапевтическое отделения.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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