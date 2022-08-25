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В Казани на форуме Общественной палаты обсудили роль НКО — видео

03:34, 25.08.2022
В Казани на форуме Общественной палаты обсудили роль НКО — видео
Фото: кадр видео / ТНВ

В Казани на форуме Общественной палаты России «Сообщество», проходящем с 24 по 25 августа, обсуждается роль некоммерческих организаций, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

24 августа свои проекты представили десятки некоммерческих организаций республики. Среди сфер — здравоохранение, поисково-волонтерское движение, патриотическое воспитание.

25 августа на круглых столах обсудят, как улучшить демографию, развитие территорий, молодежную политику и патриотическое воспитание.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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