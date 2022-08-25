В Казани на форуме Общественной палаты обсудили роль НКО — видео
В Казани на форуме Общественной палаты России «Сообщество», проходящем с 24 по 25 августа, обсуждается роль некоммерческих организаций, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
24 августа свои проекты представили десятки некоммерческих организаций республики. Среди сфер — здравоохранение, поисково-волонтерское движение, патриотическое воспитание.
25 августа на круглых столах обсудят, как улучшить демографию, развитие территорий, молодежную политику и патриотическое воспитание.
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