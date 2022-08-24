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США окажут Украине военную помощь на рекордные $2,98 миллиарда — это много или мало?

18:10, 24.08.2022 2
США окажут Украине военную помощь на рекордные $2,98 миллиарда — это много или мало?

Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине военной помощи на $2,98 миллиарда.

Это самый крупный пакет помощи на сегодняшний день, в него войдут оружие и снаряжение.

В частности, это системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары.

США выделят военную помощь Украине на $2,98 миллиарда — это:

  • 178,4 миллиарда рублей, или €3 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.
  • В 2,9 раза больше предыдущего пакета военной помощи США Украине, который по состоянию на начало августа стал самым крупным за последнее время — $1 миллиард.
  • 580 беспилотников Bayraktar TB2 — стоимость каждого составляет $5 миллионов.
  • Около 527 реактивных систем залпового огня HIMARS — одна стоит около $5,5 миллиона.
  • 2 900 пусков HIMARS — каждый обходится в $1 миллион.
  • 193 вертолета Ми-17 — стоимость одного составляет примерно $15 миллионов. Это экспортный вариант Ми-8, которые Рособоронэкспорт продает США.
  • 45 систем ПВО NASAMS — по оценкам экспертов, одна стоит $64 миллиона.
  • 3 410 беспилотных комплексов PD-2 украинского производства — один стоит $850 тысяч. Он включает два беспилотника и одно транспортное средство, которое представляет собой передвижной командный пункт управления БПЛА.
  • 45 570 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger — по $70 тысяч за один ПЗРК.
  • Почти три батареи ЗРК Patriot — одна стоит около $1 миллиарда.
Дарья Пинегина
ПромышленностьОПКОбщество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:24
    много, конечно. Против нас же
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  • Анонимно 18:24
    чем только Украина это все заслужила?
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