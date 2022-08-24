США окажут Украине военную помощь на рекордные $2,98 миллиарда — это много или мало?
Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине военной помощи на $2,98 миллиарда.
Это самый крупный пакет помощи на сегодняшний день, в него войдут оружие и снаряжение.
В частности, это системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары.
США выделят военную помощь Украине на $2,98 миллиарда — это:
- 178,4 миллиарда рублей, или €3 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.
- В 2,9 раза больше предыдущего пакета военной помощи США Украине, который по состоянию на начало августа стал самым крупным за последнее время — $1 миллиард.
- 580 беспилотников Bayraktar TB2 — стоимость каждого составляет $5 миллионов.
- Около 527 реактивных систем залпового огня HIMARS — одна стоит около $5,5 миллиона.
- 2 900 пусков HIMARS — каждый обходится в $1 миллион.
- 193 вертолета Ми-17 — стоимость одного составляет примерно $15 миллионов. Это экспортный вариант Ми-8, которые Рособоронэкспорт продает США.
- 45 систем ПВО NASAMS — по оценкам экспертов, одна стоит $64 миллиона.
- 3 410 беспилотных комплексов PD-2 украинского производства — один стоит $850 тысяч. Он включает два беспилотника и одно транспортное средство, которое представляет собой передвижной командный пункт управления БПЛА.
- 45 570 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger — по $70 тысяч за один ПЗРК.
- Почти три батареи ЗРК Patriot — одна стоит около $1 миллиарда.
Дарья ПинегинаПромышленностьОПКОбщество
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