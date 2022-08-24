США окажут Украине военную помощь на рекордные $2,98 миллиарда — это много или мало?

Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине военной помощи на $2,98 миллиарда.

Это самый крупный пакет помощи на сегодняшний день, в него войдут оружие и снаряжение.

В частности, это системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары.

США выделят военную помощь Украине на $2,98 миллиарда — это:

178,4 миллиарда рублей, или €3 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. В 2,9 раза больше предыдущего пакета военной помощи США Украине, который по состоянию на начало августа стал самым крупным за последнее время — $1 миллиард.

предыдущего пакета военной помощи США Украине, который по состоянию на начало августа стал самым крупным за последнее время — $1 миллиард. 580 беспилотников Bayraktar TB2 — стоимость каждого составляет $5 миллионов.

беспилотников Bayraktar TB2 — стоимость каждого составляет $5 миллионов. Около 527 реактивных систем залпового огня HIMARS — одна стоит около $5,5 миллиона.

реактивных систем залпового огня HIMARS — одна стоит около $5,5 миллиона. 2 900 пусков HIMARS — каждый обходится в $1 миллион.

пусков HIMARS — каждый обходится в $1 миллион. 193 вертолета Ми-17 — стоимость одного составляет примерно $15 миллионов. Это экспортный вариант Ми-8, которые Рособоронэкспорт продает США.

вертолета Ми-17 — стоимость одного составляет примерно $15 миллионов. Это экспортный вариант Ми-8, которые Рособоронэкспорт продает США. 45 систем ПВО NASAMS — по оценкам экспертов, одна стоит $64 миллиона.

систем ПВО NASAMS — по оценкам экспертов, одна стоит $64 миллиона. 3 410 беспилотных комплексов PD-2 украинского производства — один стоит $850 тысяч. Он включает два беспилотника и одно транспортное средство, которое представляет собой передвижной командный пункт управления БПЛА.

беспилотных комплексов PD-2 украинского производства — один стоит $850 тысяч. Он включает два беспилотника и одно транспортное средство, которое представляет собой передвижной командный пункт управления БПЛА. 45 570 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger — по $70 тысяч за один ПЗРК.

переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger — по $70 тысяч за один ПЗРК. Почти три батареи ЗРК Patriot — одна стоит около $1 миллиарда.



Дарья Пинегина