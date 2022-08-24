Правительство запускает новую программу по расселению аварийного жилья

В этом году правительство запустит новую программу по расселению аварийного жилья, по ней на снос или реконструкцию домов, непригодных для жизни за последние пять лет, выделят 22,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.



По программе планируется ускорить снос или реконструкцию непригодных домов до 1 января 2022 года. Он отметил, что первыми средства станут получать девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года.

Благодаря помощи регионы смогут обновить старый фонд общей площадью около 500 тыс. кв. м. Рассчитывается, что это улучшит качество жизни более 26,5 тыс. человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе исполком Казани постановил снести малоэтажные дома в Советском районе в связи с их аварийностью. Изъятию подлежат жилые помещения дома №1а по улице Карьерной, дома №12 по улице Карбышева, дома №25 по улице Академика Губкина, дома №8 по улице Каспийской и земельные участки, на которых они располагаются.



Также исполком предписал заменить слово «снос» на «реконструкцию» в своем постановлении от 2018 года. В нем от собственников жилого дома по ул. Димитрова, 15 требовалось обеспечить снос аварийного здания в течение шести месяцев.

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Маргарита Головатенко