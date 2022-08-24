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В Казани в этом учебном году в первый класс пойдут более 20 тысяч детей

12:36, 24.08.2022
В Казани в этом учебном году в первый класс пойдут более 20 тысяч детей
Фото: kzn.ru

В Казани 1 сентября начнут обучение в школах более 20 тысяч первоклассников. Об этом на августовской конференции рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

Говоря о том, что еще нового появится в этом учебном году, он выделил несколько пунктов:

  • В столице Татарстана продолжается строительство двух школ с проектными мощностями 1 501 и 1 224 места.
  • В 11 школах откроют дополнительные классы для детей с ограниченными возможностями.
  • Планируется открытие 19 групп в детских садах для 133 детей с особенностями в развитии.
  • Откроются 25 психолого-педагогических классов в школах.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно прогнозным данным Минобрнауки Татарстана, всего по республике в новом учебном году начнут обучение в школах 55 299 первоклассников. Всего обучение в 2022/2023 учебном году начнут 490 829 учащихся.

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Максим Кокунин
ОбществоОбразование Татарстан

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