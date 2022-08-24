В Госдуме рассказали, когда пройдут обсуждения паспорта болельщика
Проведение круглого стола по паспорту болельщика запланировано на сентябрь, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.
— Мы направили приглашения футбольным клубам, а также в Минцифры, Минспорта, РФС. Минцифры на заседании предоставит статистические данные, касающиеся паспорта болельщика, — приводит его слова «РИА Новости».
По словам Свищева, в комитете рассчитывают, что клубы будут представлять непосредственные руководители.
По состоянию на 1 августа, электронную карту болельщика (Fan ID) получили 120 тысяч человек, по ним оформили около 65 тысяч билетов.
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