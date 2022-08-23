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Прокуратура нашла нарушения по очистке стоковых вод в Аксубаевском районе Татарстана

17:05, 23.08.2022
Прокуратура нашла нарушения по очистке стоковых вод в Аксубаевском районе Татарстана
Фото: прокуратура Татарстана

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что предприятия «Нурлатские тепловые сети» в Аксубаевском районе сбрасывают в реку Малая Сульча недостаточно очищенные сточные воды, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Недостаточно очищенные сточные воды, создавали угрозу загрязнения водного объекта и уничтожения биоресурсов. Прокуратура направила в Нурлатский районный суд иск к «Нурлатские тепловые сети», потребовав довести качество сбрасываемых стоков до требуемых нормативов.

Исковое заявление суд удовлетворил в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

Фото: прокуратура Татарстана

В начале августа прокуратура Алексеевского района Татарстана направила иск к детскому саду «Березка» и к исполкому района с требованием организовать капитальный ремонт здания. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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