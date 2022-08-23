«Казанский Кремль» войдет в цифровую карту музейных объектов для инклюзивного туризма

Министерство культуры России запустит цифровую карту музейных объектов для инклюзивного туризма, в нее войдет в том числе музей-заповедник «Казанский Кремль», сообщает «РИА Новости».



Специалисты музея с 2018 года разрабатывают программы для людей с инвалидностью. Здесь проводят экскурсии на жестовом языке, созданы видеогиды для глухих и слабослышащих по самому кремлю и выставке «Золотой век фламандского искусства» в центре «Эрмитаж — Казань». Также на сайте музея есть специальные видеоролики.

Незрячие и слабовидящие могут посетить экскурсию с использованием тактильных макетов архитектурных зданий Казанского Кремля. Есть и экскурсия для детей с ментальными особенностями — «Мое первое знакомство с Казанским Кремлем».

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан получит грантовую поддержку от Ростуризма на создание туристических проектов в 2023 году. 44 региона, в том числе Татарстан, получат 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также организацию национальных туристических маршрутов.



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Маргарита Головатенко