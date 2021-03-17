АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «ААА» со стабильным прогнозом

Фото: Максим Платонов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в очередной раз подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный». Об этом говорится в сообщении агентства.



По данным АКРА, кредитный рейтинг республики обусловлен высокими показателями развития региональной экономики, бюджетным профилем, характеризующимся сильной операционной эффективностью и гибкостью бюджетных расходов, а также умеренно низкой долговой нагрузкой с низкими рисками рефинансирования.

«Стабильный» прогноз предполагает, что рейтинг РТ вряд ли изменится в ближайшие год-полтора. К негативному сценарию могут привести возникновение необходимости оказать экстраординарную поддержку компаниям и банкам, существенное изменение системы межбюджетных отношений в РФ, возникновение необходимости исполнения гарантийных обязательств перед Минфином России, а также исполнение бюджета по итогам 2021 года с дефицитом.

Напомним, в сентябре прошлого года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство также подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «ААА», прогноз — «стабильный».