В Казани завершен ремонт кабельных линий на проспекте Победы и Фермском шоссе

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» завершили ремонт вышедших из строя кабельных линий питания наземного транспорта и контактной сети на проспекте Победы и Фермском шоссе. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

На прошлой неделе они установили на участке от остановки «Минской» до остановки «Закиева» по проспекту Победы 6 опор контактной сети, на них установлены 12 кронштейнов, а также смонтирован продольный трос длиной 760 метров в оба направления.

Также на проспекте Победы по направлению на проспект Ямашева специалисты смонтировали контактный провод длиной 320 метров, а на объездной дороге демонтировали контактный провод.

На новом участке Фермского шоссе, от остановки «Средний Кабан» до остановки «Садовая», установлено 7 кронштейнов, смонтирован контактный провод и запущено движение. Кроме того, рабочие продолжают ремонт на тяговых подстанциях. Так, за прошлую неделю была отремонтирована кровля на тяговой подстанции №47. На сегодняшний день проводится замена кабельной линии на подстанциях №11 и №3.

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В мае этого года МУП «Метроэлектротранс» также проводил ремонт и замену трамвайных путей на отдельных участках в Казани. Так, было заменено 11 участков рельсов на улицах Тукая, Зорге, Ершова, Гвардейской, Беломорской, проспекте Ямашева, Южной внутригородской магистрали, Кировской дамбе. Вместе с этим было установлено 10 путевых тяг на участках по улице Гвардейской и ЮВМ. Кроме того, по трамвайным маршрутам №5 и №5а заменили 105 шпал.



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Максим Кокунин