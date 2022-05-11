За прошедшую неделю в Казани отремонтировали 11 участков трамвайных путей

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани продолжается весенний осмотр трамвайных путей, а также замена шпал и рельсов на отдельных участках, сообщает мэрия города.

Так, за прошедшую неделю служба путевого хозяйства МУП «Метроэлектротранс» заменила 11 участков рельсов, произвела сварку и шлифовку стыков на участках улиц Тукая, Зорге, Ершова, Гвардейской, Беломорской, проспекта Ямашева, Южной внутригородской магистрали, Кировской дамбы.

Вместе с этим было установлено 10 путевых тяг на участках по улице Гвардейской и ЮВМ. Кроме того, по трамвайным маршрутам №5 и №5а заменили 105 шпал.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

24 февраля генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков сообщил, что в Казани количество сходов трамвайных вагонов во втором полугодии 2021 года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Минувшим летом в столице Татарстана провели ремонт аварийных участков трамвайных путей: заменили почти 3 тысячи шпал, установили 45 компенсаторов и 240 путевых тяг.

Всего отремонтировали 32 км путей. Также рабочие заменили три стрелочных перевода в трамвайном депо, провели работу по исправлению путей на отрезке Большого Казанского кольца.

Максим Кокунин