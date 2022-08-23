«Магнит» ввел масочный режим для своих сотрудников

Сеть розничных магазинов «Магнит» с 23 августа вводит масочный режим для персонала своих торговых точек, сообщает ТАСС.

Масочный режим с сегодняшнего дня начинает действовать для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании. Также он распространяется и на сотрудников всех 45 распределительных центров. Кроме того, «Магнит» увеличит количество санитарных мероприятий в торговых точках и логистических комплексах, отмечают в компании.

Уточняется, что на сегодняшний день штат «Магнита» насчитывает около 360 тысяч человек, 295 тысяч из которых — сотрудники магазинов. Компания также активизировала проведение мероприятий по вакцинации работников.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в этом месяце Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19. Это касается регионов, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. Маски рекомендуется носить в том числе в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы).



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Максим Кокунин