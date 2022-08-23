Стала известна полная программа Дня города и республики в Набережных Челнах

Начальник управления культуры Набережных Челнов Румиль Карамиев рассказал о том, как пройдет День города и республики в Автограде — на майдане парка Прибрежный выступят заслуженная артистка Татарстана Иркэ, а также белорусско-российская поп-рок-группа IOWA.

30 августа в 11.00 на городском ипподроме пройдут конно-спортивные соревнования, а также борьба «Куреш», где выберут абсолютного батыра. Для болельщиков пройдет концертно-развлекательная программа от творческих коллективов города «Цвети, мой Татарстан».

В это же время на бульваре Энтузиастов состоится выставка репродукций художников Татарстана. До 13.00 для всех желающих Набережночелнинская картинная галерея им. Хакимова проведет экскурсию «Древо жизни Ильдара Ханова».

В 12.00 в парке культуры и отдыха поселка ГЭС начнется концертная программа артистов дворца культуры «Энергетик».

В 14.00 концертную программу «Татарстан — минем республикам» исполнит джазовый оркестр «Визит» на набережной им. Тукая.

В 16.00 в парке Победы состоится праздничная программа «Цвети, мой Татарстан!».

Центром праздника в этот день станет майдан парка Прибрежный. Так, на проспекте Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова в 10.00 начнет работать фестиваль цветов «Акварель-2022».

В 17.00 на майдане пройдет театрализованная программа «Любимый Татарстан» с участием творческих коллективов, спортивных объединений, учащихся образовательных школ. Затем выступят городские артисты и творческие коллективы — ВИА «Здравствуй, песня», заслуженная артистка республики Иркэ, группа IOWA. Завершится праздник дискотекой от радиостанции и DJ MC MORFEY и фейерверком.

30 августа проезд на общественном транспорте Челнов будет бесплатным.

Фото: nabchelny.ru

Напомним, хедлайнером Дня города и республики в Казани станет группа Uma2rman. Праздничный концерт 30 августа пройдет у Центра семьи «Казан». Он начнется в 17.00 и продлится до 22.00. Кроме Uma2rman на сцене выступят Филюс Кагиров и молодой исполнитель Ваня Дмитриенко. Концертная программа завершится праздничным салютом.



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Максим Кокунин