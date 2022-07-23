Аналитик назвал факторы, влияющие на нефтяные цены

Изменение стоимости нефти зависит от нескольких факторов, их озвучил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.



— Будет ли увеличиваться западное давление на Россию? — Это один фактор. Второй фактор: будет ли заключена новая сделка на месте ОПЕК+. Если она будет, то надо понять, что там прописано, какие ограничения, — сказал он.

По словам специалиста, в случае, если попыток «надавить на Россию» не будет, цены останутся на текущем уровне, сообщает RT.

Фото: pixabay.com

Росстат сообщил, что доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4% по сравнению с показателями 2020 года (13,9%). За I квартал 2022 года доля нефтегазового сектора выросла до 21,7%.

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Маргарита Головатенко