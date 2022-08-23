Казанские спортшколы в этом году примут более 4 тысяч воспитанников

Казанские спортивные школы в этом году готовятся принять более 4 тысяч воспитанников, рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.



К новому учебному году отремонтировали две спортивные школы и построили две универсальные спортплощадки. Также 1 сентября свои двери откроет ФОКОТ на территории школы №49 — там смогут тренироваться в том числе дети с ОВЗ, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Всего в Казани на сегодняшний день работает 31 спортивная школа. В ней более 23 тысяч воспитанников осваивают 63 вида спорта.

— Количество секций ежегодно увеличивается: в прошлом году были открыты отделения по пляжному волейболу и баскетболу 3 на 3, а в этом сезоне казанцы смогут обучаться флорболу и биатлону», — отметил Салихов.

В Казани 392 воспитанника спортивных школ прошли диагностику, которая позволяет выявить предрасположенность ребенка к определенным видам спорта и эффективно подготовить его к соревнованиям. По результатам пройденного тестирования установлено, что 15,1% детей занимаются неподходящим для них видом спорта, рассказывал председатель Комитета физкультуры и спорта казанского исполкома.



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Маргарита Головатенко