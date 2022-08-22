«Лукойл» купил московский «Спартак» — Леонид Федун слагает полномочия президента клуба

ПАО «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». В связи с этим президент, член и председатель совета директоров клуба Леонид Федун слагает свои полномочия — он больше не будет участвовать в управлении им.

— В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии, — говорится в сообщении компании. Она более 20 лет выступает генеральным спонсором «Спартака».

Сам Леонид Федун в своем обращении поблагодарил «Лукойл», который «в этой сложнейшей обстановке согласился поддержать столь значимый социальный проект, как «Спартак». Он добавил, что компания и клуб всегда могут рассчитывать на его помощь и поддержку. Он продолжит болеть за московскую команду.

Фото: spartak.com

Напомним, в июне Леонид Федун покинул пост вице-президента по стратегическому развитию ПАО «Лукойл». Причина — достижение им пенсионного возраста и семейные обстоятельства. Ему 66 лет.



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Татьяна Демина