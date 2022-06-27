Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»

Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «Лукойл» Леонид Федун покинул свой пост. Эту должность он не занимает с сегодняшнего дня, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Причинами ухода Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла» названы достижение им пенсионного возраста и семейные обстоятельства. Ему, напомним, 66 лет.

Леонид Федун — председатель совета директоров «Спартака». Компания «Лукойл» — генеральный спонсор этой футбольной команды.

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Татьяна Демина