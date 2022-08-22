В Гидрометцентре спрогнозировали длительный бархатный сезон в России

В России осенью прогнозируется длительный бархатный сезон, поскольку вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воды на востоке Черного моря составляет 25—26 градусов, а в Сочи и Анапе — 28 градусов. Такая температура экваториальных вод у нас редкость.

Фото: wikipedia.org

— Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу, - приводит ТАСС его слова.



В начале этой недели в Татарстане установится жаркая сухая погода — синоптики прогнозируют до +33 градусов. Осадков не ожидается.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина